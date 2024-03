Netanyahu não propôs projeto de lei para criminalizar cristianismo

O que diz o post

"GOVERNO DE NETANYAHU PROPÕE PROJETO DE LEI PARA CRIMINALIZAR O CRISTIANISMO. O projeto de lei proposto no início do ano passado visava punir com prisão aqueles que falam sobre Jesus Cristo em Israel. O estado de Israel nunca foi Cristão. Vejam", afirma a legenda da publicação.

Post é acompanhado do print de uma reportagem com o título "Proposed legislation would outlaw talk about Jesus in Israel" (Legislação proposta proibiria falar sobre Jesus em Israel, em inglês).

Por que é distorcido

Netanyahu não propôs o projeto de lei, mas, sim, parlamentares judeus ultraortodoxos. Em janeiro do ano passado, Moshe Gafni e Yaakov Asher apresentaram uma emenda a cláusula 174A do Código Penal de 1977 sobre a proibição de conversão religiosa sob pena de prisão (leia proposta na íntegra aqui, em inglês). Os legisladores justificam que houve aumento das tentativas de grupos missionários, principalmente cristãos, de conversão religiosa em Israel. Segundo a proposta, a ação poderia causar danos psicológicos aos fiéis, especialmente de classes socioeconômicas mais baixas e vulneráveis.

Pena poderia ser de até 2 anos de prisão. Caso o projeto de lei fosse aprovado, a conversão de uma pessoa direta ou digitalmente, por correio ou online, seria punida com um ano de prisão. Se a indução fosse feita em um menor de idade, a pena subiria para dois anos.