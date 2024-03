Vídeo mostra trio do Monobloco no pré-carnaval, e não manifestação do PT

Sobreposta às imagens, estão as frases: "Falta de vergonha na cara!" e "O PT DANDO VEXAME AO TENTAR COMPETIR COM O EVENTO DA DA DIREITA NA PAULISTA". No canto esquerdo inferior do vídeo, também há o avatar de uma mulher dando risada.

Por que é falso

Evento não era uma manifestação do PT, mas desfile do Monobloco. A peça enganosa que circulou nas redes sociais usou o vídeo do perfil oficial do bloco de carnaval (aqui ou veja abaixo) e o retirou do contexto. Como mostra a postagem original, os artistas estavam fazendo a passagem de som para o "7º desfile na Terra da Garoa", organizado na avenida Pedro Álvares Cabral, zona sul de São Paulo.

Informações sobre o desfile foram suprimidas. A gravação verdadeira contém dados sobre o local e horário do bloco: "É HOJE, SP! Parque Ibirapuera. Concentração: 14h. Desfile: 15h". Entretanto, no vídeo produzido para desinformação, as informações foram sobrepostas pelas frases: "Falta de vergonha na cara!" e "O PT DANDO VEXAME AO TENTAR COMPETIR COM O EVENTO DA DA DIREITA NA PAULISTA" — enganando os internautas.

Desfile ocorreu antes do ato pró-Bolsonaro. Monobloco se apresentou no parque do Ibirapuera no pré-carnaval, em 4 de fevereiro (aqui e aqui), portanto antes da manifestação convocada pelo ex-presidente para 25 de fevereiro na avenida Paulista. Ou seja, o evento não foi criado em retaliação ao ato bolsonarista.