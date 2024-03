Havan não está vendendo kits de ovos de Páscoa nem geladeira a R$138,90

É falso que a Havan esteja fazendo promoções de venda de kits de ovos de Páscoa ou de geladeira por determinação do Procon. O órgão e a empresa negam.

A checagem foi sugerida ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que dizem os posts

Uma das publicações usa a imagem do dono da Havan, Luciano Hang, para anunciar a promoção falsa de venda de kits com cinco ovos de Páscoa por R$148,90. No vídeo manipulado, ele diz que seria obrigado a vender 200 unidades dos kits por determinação do Procon, depois de um erro de precificação. O vídeo usa a imagem da logo do Procon-SP.