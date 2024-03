Não há evidências de que celular cause câncer no cérebro em crianças

Ao contrário do que afirma um vídeo que circula no Facebook, não há evidências de que o uso de aparelho celular cause câncer no cérebro de crianças. Segundo órgãos e especialistas, estudos feitos sobre o assunto até agora são insuficientes e inconsistentes em estabelecer a suposta relação.

O que diz o post

Em um vídeo, um homem faz uma série de indicações sobre os supostos riscos da radiação emitida pelo aparelho celular e o contato com o corpo humano. Ele afirma ainda que "a quantidade de crianças com câncer no cérebro por causa de celular é absurda".

Por que é falso

Não é possível estabelecer relação. De acordo com o oncologista pediátrico Sidnei Espelman, diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina, não está provado que o uso do celular como causa de câncer. O especialista destaca que, se houvesse essa relação, o número de incidência de tumores cerebrais deveria ter aumentado nos últimos anos.