Vídeo não mostra corrupção no governo Lula; é em prefeitura do PR em 2014

Por que é distorcido

Imagens mostram corrupção em prefeitura em 2014, não no governo federal. Por meio de um busca reversa no Google Lens (aqui) é possível localizar uma matéria publicada no site Catve.com no dia 15 de agosto de 2014 com o título "Cope prende golpista que tentou extorquir ex-prefeito de Paranaguá" (veja aqui).

Suspeito de extorquir prefeito era coordenador da Defesa Civil. Em uma busca pelo nome do homem preso em flagrante, apontado no texto como Jamal Toufic Ali Hajar, é possível encontrar uma notícia do g1 sobre o caso (veja aqui). As imagens usadas no post foram gravadas pela Polícia Civil.

O caso: segundo a Polícia Civil, Jamal Toufic Ali Hajar, que era coordenador da Defesa Civil do município, teria procurado o prefeito José Baka Filho para dizer que ele seria preso em uma falsa operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e cobrou dinheiro em troca de proteger o político.

Baka Filho, então, teria verificado com o advogado se existia a suposta operação. Com a negativa, ele procurou a polícia, que armou o flagrante. Jamal Toufic Ali Hajar foi preso com R$ 60 mil dentro de caixas em uma mochila.

Este conteúdo também foi checado por Reuters Fact-Check.