Governo do pai e imóveis: Flávio Bolsonaro distorce fatos no Roda Viva

Além disso, levantamentos produzidos pelos sites Congresso em Foco e Metrópoles com base no Mapa Histórico dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a ONG Fogo Cruzado, também indicam a preferência por Jair Bolsonaro em áreas de milícias (aqui e aqui).

O presidente Bolsonaro deixa a casa toda arrumada, R$ 54 bilhões de superávit de um governo para o outro. O que nunca aconteceu na história do Brasil.

IMPRECISO. É verdade que em 2022 o Brasil teve superávit de R$ 54,1 bilhões (aqui), mas isso só foi possível porque o governo deixou de pagar os precatórios judiciais, empurrando a dívida para o atual governo (leia aqui, aqui e aqui). Se tivesse pagado os precatórios em 2022, O brasil não teria registrado superávit, mas déficit.

Houve resistência em tornar o sistema [eleitoral] mais seguro.

FALSO. Em 2021, o TSE criou a Comissão de Transparência das Eleições (CTE) (veja aqui), que contava, inclusive, com representante das Forças Armadas (aqui), o general Heber Garcia Portella.