Fotos com pássaros voando no Texas não são atuais

Todas as fotos do post são antigas. Usando a busca reversa do Google para cada foto (aqui, aqui e aqui), encontramos conteúdos antigos com as mesmas imagens. Os conteúdos foram vistos nos sites Houston Public Media (aqui, em inglês), The Dallas Morning News (aqui, em inglês) e NBC DFW (aqui, em inglês). O texto do primeiro site é de 2018, mas ele traz o link para a conta do Flickr do fotógrafo, que explica que a fotografia foi na verdade tirada em 2012 (aqui). Já a do Dallas Morning News é de 2019, segundo a legenda, e a da NBC é de janeiro de 2022.

Fenômeno é comum na região. Segundo um dos textos, anualmente revoadas de gralhas (e não corvos), como as vistas nas fotos, invadem cidades do Texas durante os meses do inverno norte-americano. São vistos em árvores, cabos de energia e estacionamentos dos supermercados. Neste último caso, o motivo é a luz artificial desses locais, que os ajuda a se manter acordados durante a noite.

Viralização. Até esta quinta-feira (2), o post no Facebook chegou a mais de 1,7 mil curtidas/reações, mais de 190 comentários e mais de 700 compartilhamentos.

