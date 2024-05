Vídeo de mulher reclamando de preços de alimentos para Lula é de 2022

"O vídeo é acompanhado do texto sobreposto: "Menina sobe no palco em encontro de Lula e mostra alimentos no carrinho que fala sobre preços. Absurdo. Essa é corajosa kkkk, não mudou nada, só piorou".

Por que é distorcido

Vídeo é antigo e está fora de contexto. Os posts omitem tanto as circunstâncias do vídeo quanto o ano em que aconteceu, dando a entender que foi algo recente. O vídeo original, com 2 horas e 19 minutos, foi publicado no canal do PT no YouTube em 30 de abril de 2022 (aqui) e no perfil de Lula (aqui). Tratava-se de um encontro com mulheres na Brasilândia, em São Paulo. A ideia da cena era fazer um comparativo do custo de vida entre os anos de 2010, último do segundo mandato de Lula, e 2022, último do governo Bolsonaro.

Cena fazia comparativo dos preços nas gestões Lula e Bolsonaro. O evento de 2022 começou com duas mulheres trazendo ao palco um carrinho de supermercado cada uma. A primeira tem um carrinho mais cheio e um papel na frente com o ano "2010", e se diz satisfeita com a situação. Já a segunda mulher de camiseta roxa, que aparece nos trechos recentemente viralizados fora de contexto, traz um carrinho mais vazio com o ano "2022", reclamando do caso. Elas, assim, estão interpretando supostas donas de casa fazendo compras nos anos Lula e Bolsonaro, respectivamente. Veja o trecho abaixo:

Viralização. Até esta quinta-feira (2), um dos posts no Instagram tinha a 450 mil reproduções, mais de 2.400 comentários, mais de 23,6 mil compartilhamentos e 29 mil curtidas.