Jogador do Criciúma não disse que Vasco deixou de ser grande

Um post atribui uma fala falsa ao jogador Felipe Mateus do Criciúma sobre a partida contra o Vasco no último sábado (27), quando o time catarinense goleou o carioca por 4 a 0.

O que diz o post

Uma página compartilhou a foto do jogador como se transcrevesse o diálogo entre ele e um repórter da TV Globo, da seguinte maneira: "Repórter da Globo: "Como é fazer 4 gols em um gigante do futebol Brasileiro como é o Vasco?". Jogador do Criciúma: "Com todo respeito, o Vasco deixou de ser grande há muito tempo. Não foi difícil jogar aqui, já encontramos adversários muito mais fortes na SÉRIE B"."

Por que é falso

A fala é completamente inventada. O meia Felipe Mateus não criticou o clube carioca na entrevista ao final do jogo.