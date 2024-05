Idosa com cachorro em casa alagada é na Argentina, não no RS

Um vídeo que mostra uma idosa supostamente esperando resgate dentro de uma casa ao lado de um cachorro de estimação não tem relação com as enchentes do Rio Grande do Sul, ao contrário do que dizem posts nas redes sociais. A cena ocorreu em março deste ano na Argentina.

O que diz o post

O vídeo postado no Facebook traz uma idosa sentada dentro de uma casa com o chão todo tomado por água suja e com um cão ao seu lado. "Vovó aguardando o resgate junto com seu cãozinho no RS", diz a legenda sobreposta ao vídeo.

Por que é falso

Vídeo é antigo e ocorreu na Argentina. Uma busca reversa de imagem no Google (aqui) revela páginas de portal argentino El Libertador (aqui e aqui, em espanhol) com mais detalhes. Os textos publicados em março deste ano contam a história de Floriana, uma senhora da província de Corrientes que ficou ilhada dentro de casa com seus cachorros.