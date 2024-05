É falso que Juliette sobrevoou o RS e doou R$ 3 milhões

Por que é falso

Equipe de Juliette negou voo e doação milionária. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da cantora disse que ela não está no Brasil. "É falso que Juliette sobrevoou o Rio Grande do Sul. Ela está trabalhando em Portugal desde antes da situação do RS e ainda não voltou. E em nenhum momento divulgou o valor que ela doou [para desabrigados], nada além da Vakinha [da cantora Luísa Sonza, aqui]".

Juliette participou de programa de TV em Portugal. Ela esteve no TV Casa Feliz, da emissora SIC, na semana passada e pediu ajuda às vítimas do RS. A ex-BBB afirmou que estava em busca de um avião para levar doações do país europeu para o Brasil (aqui).

Juliette em um programa de TV em Portugal falando sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e pedindo ajuda para levar as doações do país para o RS.pic.twitter.com/BwxQ2mVlqb -- luan (@luancarlus) May 9, 2024

Vídeo foi feito em visita comercial. Segundo a assessoria de Juliette, o vídeo que aparece no post desinformativo foi uma visita a uma empresa parceira comercial em um helicóptero e não teria nenhuma relação com as enchentes no RS.

Vídeo é antigo e circula pelo menos desde 2022. A equipe da cantora não soube informar a origem do vídeo original nas redes sociais de Juliette. A equipe dela diz acreditar, porém, que tenha sido um Instagram Story, tipo de vídeo que sai do ar 24 horas após sua publicação. Em uma busca no Instagram com os termos "Juliette helicóptero", encontramos as imagens em um post de agosto de 2022 (aqui); ele dizia que a ex-BBB estava sobrevoando São Paulo na ocasião.