Vídeo mostra briga em sindicato no Ceará, não ataque a ministro no RS

Alguns posts desinformativos chegam a citar a cidade de Esteio ou Canoas, ambas no RS, como local do fato, ou citam nominalmente Paulo Pimenta como o atingido pelos protestos.

Por que é falso

Vídeo é antigo. Busca reversa (aqui) trouxe como resultado o mesmo vídeo postado no Facebook em 5 de abril deste ano com a chamada "ATENÇÃO: No Ceará, professores expulsam sindicalistas à base de cadeiradas" (aqui). O UOL publicou reportagem à época sobre o ocorrido (aqui).

Grito cita "Anísio", e não "ministro". Na ocasião, uma assembleia do sindicato de professores do Ceará terminou em confusão generalizada após uma discordância entre os membros. A reunião ocorria no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza, quando uma professora tomou o microfone do diretor do sindicato, Anízio Melo, e as agressões começaram. O grito ouvido no vídeo, portanto, é "Anísio vagabundo", e não "ministro vagabundo", como os posts falsos dão a entender.

Paulo Pimenta repudia fake news. Em texto publicado no UOL neste domingo, Pimenta escreveu: "O vídeo é mais um episódio de uma estratégia organizada de desinformação que acontece no Rio Grande do Sul. As imagens são de uma assembleia sindical no Ceará, onde alguém que não sou eu, é alvo de violência, porém as mensagens não apenas davam a entender que o vídeo era atual e me envolviam, como diziam que eu estava tendo a 'recepção que merecia'". Leia a íntegra do texto (aqui).

Viralização. Até esta segunda-feira (13), um dos posts no Facebook chegou a mais de 200 curtidas/reações e 730 compartilhamentos.