É falso que Canoas reembalou doações e colou logomarca do governo federal

Por que é falso

Foto é, de fato, doação do governo federal e foi usada para desmentir outra fake news. No sábado (11), Alckmin havia postado a imagem com o seguinte texto: "(...) Ontem publicamos uma portaria para facilitar a chegada no Brasil de doações de produtos usados, como itens de vestuário e até mesmo máquinas e equipamentos, provenientes do exterior. Doações internacionais de itens novos sempre foram — e seguem sendo — permitidas. O que a portaria faz é facilitar, e atender o Rio Grande do Sul, as doações de itens usados. Portanto, é mentira que a portaria proíbe a importação, via doação, de itens novos" (aqui e abaixo). Alckmin se referia a boatos, já desmentidos, de que o governo Lula estaria travando doações vindas do exterior (aqui).

Portanto, é mentira que a portaria proíbe a importação, via doação, de itens novos.



O governo federal, sob a liderança do presidente @LulaOficial, está trabalhando noite e dia para socorrer as vítimas das chuvas no RS: crédito para empresas e famílias, antecipação do Bolsa? pic.twitter.com/sUKJBNBN28 -- Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) May 11, 2024

Governo nega acusação e explica função da logomarca. Em dois textos (aqui e aqui) publicados nesta segunda-feira (13), o site gov.br diz: "O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) adquire cestas básicas por meio de Ação de Distribuição de Alimentos. Esses alimentos são identificados com a marca do governo federal num selo com alerta para a proibição da venda daqueles itens, que são de distribuição gratuita".

Empresa fornece cestas ao ministério. Cestas básicas como a da foto em questão, diz o site, são adquiridas por meio de um contrato com uma empresa, que as entrega ao ministério já embaladas com a identidade visual do governo federal. Cozinhas emergenciais e municípios em situação de calamidade pública podem pedir cestas de alimentos pelo e-mail rs.sureg@conab.gov.br.

Prefeitura de Canoas também nega a história. "Esta embalagem não é utilizada pela administração municipal. Não é feita nenhuma identificação da prefeitura. Algumas doações que chegam em sacolas mais frágeis são colocadas em sacos mais resistentes, todos genéricos", informou a assessoria de imprensa.