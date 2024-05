Vídeo de nuvem encobrindo Caxias do Sul (RS) é de 2023

Imagens são aceleradas. Na ocasião, uma tempestade atingiu Caxias do Sul naquele mesmo dia e "escureceu" o município de tal forma que a iluminação pública precisou ser acesa. No entanto, o post original do perfil do MetSul no X (antigo Twitter) informa que as imagens foram gravadas em time lapse, que permite condensar o longo tempo de uma cena em um período mais curto, acelerando as imagens (aqui e abaixo)

TEMPO | Incrível vídeo em time lapse mostra a nuvem de tempestade avançando sobre a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. @maxpetry pic.twitter.com/ZyoyOamGWb -- MetSul #AjudaRS (@metsul) September 23, 2023

Inmet não se pronunciou. Procurado para saber se houve fenômenos deste tipo recentemente em Caxias do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia não respondeu até a publicação desta reportagem.

Viralização. Até esta quinta-feira (16), um dos posts no Kwai chegou a mais de 7.600 curtidas, 1.100 comentários e 1.200 compartilhamentos.

