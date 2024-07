Havan não está distribuindo iPhone a quem responder quiz

É falso que a Havan esteja distribuindo aparelhos iPhone a quem responder um questionário online. Em seu perfil oficial, a marca nega a promoção e faz alerta para golpes.

O que diz o post

No vídeo manipulado, a imagem do empresário Luciano Hang é usada para anunciar uma suposta promoção de distribuição de iPhone a quem responder um questionário virtual. O conteúdo é compartilhado com uma legenda que afirma que a oferta faria parte do "aniversário Havan".

A postagem utiliza uma voz parecida com a de Hang. "Hoje é seu dia de conseguir um iPhone novinho por um preço nunca visto antes. E tudo isso graças a promoção responda e ganhe das lojas Havan. É muito fácil. Basta você clicar no botão aqui abaixo que você será redirecionado para o site oficial da Havan. Responda a um questionário super simples de satisfação e pronto. É só resgatar o seu iPhone novinho da cor que você preferir. Porém você tem que aproveitar essa promoção rápido pois restam apenas 100 aparelhos disponíveis Então clique no botão abaixo agora mesmo e aproveita essa oferta com o frete totalmente grátis", diz a voz de um homem.