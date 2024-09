Daniela Lima falou de multidão na Paulista em 2022, não em 2024

Daniela Lima deixou a CNN Brasil em 2023. A jornalista foi contratada pelo GloboNews, estreou no novo canal em julho de 2023 (aqui) e atualmente apresenta o Conexão Globonews (aqui). Portanto, ela não teria como cobrir um evento em 2024 por uma concorrente.

Vídeo mostra notícia de 2022. Logo no início, é possível ver uma chamada no rodapé da tela: "Rainha Elizabeth, Xi Jinping e outros líderes parabenizam Brasil". Esta notícia foi publicada no site da CNN às 13h35 do dia 7 de setembro de 2022 (aqui). No dia seguinte, a monarca morreu (aqui).

Ato de Bolsonaro em 2024 reuniu cerca de 45 mil pessoas. Segundo estimativas do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP (Universidade de São Paulo), cerca de 45 mil pessoas foram à manifestação convocada pelo ex-presidente em 7 de setembro de 2024 - um quarto do público presente no ato bolsonarista de fevereiro, no mesmo local (aqui).

