Marçal deu entrevista em português, não em hebraico; áudio foi alterado

O texto "Marçal irrita jornalistas dando entrevista em HEBRAICO" completa a postagem.

Por que é falso

Marçal deu entrevista em português. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que o vídeo original foi publicado pelo portal Metrópoles (aqui e abaixo), com o candidato do PRTB conversando em português com a imprensa. As imagens foram gravadas quando o candidato deixava o hospital Sírio-Libanês após receber alta em 16 de setembro (aqui), um dia depois de levar uma cadeirada do adversário José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura (aqui).

Áudio em postagem desinformativa foi manipulado. Ao submeter o áudio da publicação enganosa ao TrueMidia.org (aqui), especializada em detectar alterações nesse tipo de conteúdo, a ferramenta apontou "evidências substanciais de manipulação". Também é possível constatar que o som foi usado de trás para frente, dando a impressão de que as declarações foram dadas em um idioma de difícil compreensão.

Marçal não comenta. O UOL Confere entrou em contato com a assessoria de Pablo Marçal por telefone e WhatsApp, mas não obteve retorno. Caso haja uma resposta, este texto será atualizado.