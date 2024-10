É falso que Moraes trocou 48 urnas em São Paulo para favorecer Boulos

Logo do jornal Metrópoles está sobreposto ao vídeo, no topo. Abaixo, o texto: "ALEXANDRE DE MORÃES TROCOU 48 URNAS EM CIMA DA HORA EM SÃO PAULO PARA DERRUBAR MARÇAL E FAVORECER BOULOS."

Por que é falso

Moraes não responde mais pelo TSE. Cármem Lúcia é a atual presidente da Corte e, portanto, Moraes não toma mais decisões referentes ao processo eleitoral. Ele ocupou a presidência do TSE por dois anos e, em 3 de junho de 2024, a ministra tomou posse como presidente (aqui). O cargo de presidente é ocupado de forma rotativa entre os ministros do STF.

Gravação original afirma que Moraes não falou com a imprensa. No canal do YouTube do Metrópoles, o vídeo postado no domingo (aqui e abaixo) com a chamada "Sem falar com a imprensa, Alexandre de Moraes vota em SP" informa que o ministro votou em uma escola no Jardim Europa, na zona oeste de São Paulo, e que entrou no prédio pelas portas laterais.

Em São Paulo, 138 urnas foram trocadas. Das 515 urnas substituídas no Estado de São Paulo, 138 foram na capital (aqui). Quando as urnas com problemas técnicos são trocadas, os votos registrados não são perdidos. No site do TSE, há explicações sobre os procedimentos que devem ser tomados quando as urnas apresentam falhas (aqui).