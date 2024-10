Vídeo mostra trombas d'água na Flórida, não a chegada do furacão Milton

Furacão Milton atingiu a Flórida apenas na noite de ontem. Por volta das 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira (9), o furacão Milton tocou o solo da Flórida, com ventos acima de 190 km/h (aqui). Considerado pelas autoridades americanas como um dos mais perigosos dos últimos anos (aqui), o fenômeno perdeu força e foi reclassificado como um ciclone pós-tropical. Houve pelo menos dez mortes na Flórida (aqui). O furacão deixou a costa em direção às Bahamas.

