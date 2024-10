É golpe vídeo de Marçal indicando link para 'resgate de saldo no CPF'

Consulta é feita exclusivamente no site do BC de forma gratuita. Não existe aplicativo nem número de WhatsApp para esse serviço. A única forma de acessá-lo é pelo site do Banco Central neste link. Os dados solicitados são apenas CPF e data de nascimento. O serviço é gratuito. Desconfie de qualquer comunicação, mesmo que se passe por um canal do governo, solicitando alguma taxa de pagamento.

O que é o Sistema de Valores a Receber? É um serviço do Banco Central em que o cidadão pode consultar se ele, sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou instituição financeira, e caso tenha, solicitar o valor (aqui). O BC reforça que não envia links nem entra em contato para tratar sobre o assunto, e que todos os serviços do Valores a Receber são gratuitos. Confira as orientações da instituição sobre golpes aqui.

Checagens sobre falsos benefícios. O UOL Confere já desmentiu outras publicações suspeitas de aplicar golpes que anunciavam programas falsos, como o "Resgate da Prosperidade" (aqui), o "Saque Social" (aqui) e o "Consulta Brasil" (aqui). Também um site fraudulento que se passava pelo INSS prometendo acesso ao Auxílio-Maternidade (aqui) e outro que se passava pelo BC (aqui). Esses sites simulam páginas de órgãos públicos e do governo para roubar dados pessoais. Não clique em links recebidos por email, SMS, WhatsApp ou Telegram com essa finalidade.

