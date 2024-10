É falso que autoridades do Brasil estejam considerando entrar na guerra

Por que é falso

Kanitz explica resgate, não participação do Brasil na guerra. Em entrevista coletiva realizada no Palácio do Itamaraty, em 3 de outubro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz, detalharam a operação de repatriação (aqui e aqui). No perfil do governo federal no Instagram, um vídeo traz o mesmo trecho da fala do comandante dentro do contexto certo (aqui). No canal do YouTube do Ministério das Relações Exteriores, é possível acompanhar toda a coletiva (aqui e abaixo)

Vídeo original da AFP também explica repatriamento. Publicada no canal do YouTube, no dia 3 de outubro, uma reportagem da AFP informa sobre a retirada do primeiro grupo de 220 brasileiros, realizado semana passada (aqui).

674 pessoas foram resgatas do Líbano pela FAB. Até quinta-feira (10), foram três voos da operação Raízes do Cedro, totalizando 674 brasileiros repatriados até o momento (aqui). Hoje, o Brasil realiza uma nova missão de resgate (aqui).

Lula critica comportamento do governo de Israel e papel da ONU. Desde o início do conflito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já fez diversos críticas ao governo de Israel e ao Conselho da ONU (aqui e aqui), sem demonstrar qualquer intenção de entrar no conflito.