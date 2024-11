Brasil não negociou Roraima com Venezuela; teoria é 'falsa e infundada'

"Porém a França apoia o Maduro em que ele "venha buscar aquilo que lhe foi prometido" aqui no Brasil. Pasmem: *"O TERRITÓTIO DE RORAIMA".* Por isso é certo que virá uma *GLO. CERTEZA!* (talvez só no estado de Roraima, talvez no país inteiro)", diz a publicação.

Na sequência, o texto diz que, antes de sofrer o impeachment, a então presidente Dilma Rousseff fez um acordo com Venezuela, Bolívia e Colômbia, que enviariam militares e armas para protegê-la de ser retirada do governo. "A Venezuela cobriu financeiramente esse acordo da Dilma com esses países (porque só fariam mediante pagamento). Em troca, seria dado ao Maduro o território de Roraima. Isso, a 7 anos atrás. Ela foi tirada do governo, ninguém defendeu ela mas... o Maduro tinha pago tudo", continua o texto desinformativo.

Bastante confuso, o texto diz ainda afirma que Maduro já teria acertado dar Roraima para o Irã "em troca de ajudarem ele a ficar no poder, e eles recebendo Roraima, colocariam misseis voltados pros Estados Unidos. Tomariam o territorio de Roraima pra ser base iraniana militar e assim, pressionar os EUA como na época da guerra fria, que a União Soviética queria fazer em Cuba". Agora, ainda segundo o texto desinformativo, Celso Amorim estaria tentando desfazer o "acordo".

A publicação diz ainda que "tentaram tirar os militares brasileiros da fronteira norte" para "deixar aberto pro Maduro invadir e tomar 'aquilo que lhe foi prometido'". Porém, o comandante do Exército, Tomaz Paiva, teria se recusado a retirar as tropas da área, descumprindo ordem direta de Lula. Segundo o post, o comandante do Exército queria chamar todos os militares da reserva, jovens dos últimos 5 anos de alistamento, mais os veteranos. Porém, Lula teria proibido fazer isso.

Por que é falso

Assessoria da Presidência diz que conteúdo é falso e infundado. "A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudia veementemente a disseminação de boatos falsos para fins políticos, com o intuito de desinformar a população", disse, em nota ao UOL Confere.