É falso que UOL noticiou que presidente da Mancha namorou travesti

Logo abaixo é colocado um vídeo com a logo do "Canal UOL" e a frase: "PAI DE PRESIDENTE DA MANCHA CHORA NA DELEGACIA".

Abaixo do vídeo é colocado o seguinte texto: "Balbino Santos, pai de Jorge Luis Sampaio, o presidente do Mancha Verde, chorou ao chegar na delegacia do Dope, na Barra Funda, em São Paulo, e disse que o filho entrou na Mancha após o término de um (...)"

A postagem desinformativa é acompanhada da seguinte legenda: "Oxi, Mancha Rosa então". A frase é acompanhada de emojis de risos.

Por que é falso

Texto original foi alterado em post desinformativo. A postagem modificou o título, a assinatura e o texto inicial de uma reportagem publicada no UOL em 1º de novembro deste ano (aqui e abaixo). Na matéria original o título é "Pai de presidente da Mancha chora na delegacia e diz que filho é inocente" e o parágrafo inicial é o seguinte: "Balbino Santos, pai de Jorge Luis Sampaio, o presidente da Mancha Verde, chorou ao chegar na delegacia do Dope, na Barra Funda, em São Paulo, e disse que o filho é inocente. A polícia cumpre mandado de prisão contra Jorge e outros cinco líderes da torcida organizada na investigação da emboscada à Máfia Azul, organizada do Cruzeiro".