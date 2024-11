Elon Musk não comprou CNN; piada foi publicada por site humorístico

Outra publicação traz a seguinte mensagem: "URGENTE: Elon Musk compra a CNN e manipulação deve chegar ao fim". Uma foto de Musk completa o post. Nos comentários as pessoas pareciam acreditar na informação.

Por que é falso

Informação foi publicada por site humorístico. Em busca no Google pelos termos em inglês "Elon Musk CNN buy" (aqui), o UOL Confere chegou à publicação original, feita pelo site SpaceXMania em 18 de outubro (aqui, em inglês). É possível encontrá-la na categoria de "Sátiras" (aqui, em inglês). A página, composta por redatores e editores baseados em Nova York, descreve sua missão de forma bem-humorada: "Trazer a você as mais frescas notícias falsas, algumas análises irreverentes e uma boa dose de sátira, tudo reunido em uma mistura doida que orbita Elon Musk e tudo o que é viral" (aqui, em inglês).

CNN negou que esteja à venda. Em nota ao UOL Confere, a emissora norte-americana afirmou "não haver verdade nos rumores sobre uma venda ou uma mudança de propriedade". "Quaisquer afirmações que dizem o contrário são absolutamente falsas".

Musk, CNN e imprensa profissional não mencionaram negociação. Em pesquisas nas redes sociais de Elon Musk (aqui) e da CNN (aqui), não há qualquer referência sobre um possível interesse do milionário em comprar a emissora. Também não há qualquer menção na imprensa profissional sobre o assunto, como mostra uma busca no Google com os termos em inglês "Elon Musk CNN acquisition" (aqui). Os resultados apontam para outras checagens desmentindo a informação (aqui e aqui, em inglês).

Javier Milei caiu em pegadinha e espalhou desinformação. O presidente da Argentina não só acreditou que a história fosse verdadeira como propagou a notícia falsa. Em discurso na última quinta (7), ele disse que as ações de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, seriam "melhor noticiadas" após Musk comprar a emissora (aqui).