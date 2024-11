Trump não barrou entrada de Bonner e equipe da Globo na Casa Branca

Bonner e Lo Prete entraram na Casa Branca. Em seu perfil oficial no Instagram (aqui), o âncora do Jornal Nacional compartilhou fotos ao lado da colega de emissora dentro da Casa Branca no dia 5 de novembro (aqui e abaixo). Lo Prete também postou as mesmas imagens em seu perfil no Instagram (aqui). Portanto, eles não foram barrados no local e tiveram a entrada devidamente autorizada.

Trump toma posse em janeiro. Eleito presidente dos Estados Unidos (aqui), Trump assume o cargo em 20 de janeiro de 2025. Hoje, portanto, não tem nenhum poder para tomar decisões referentes ao posto - entre elas, autorizar ou não a entrada de pessoas na Casa Branca. Até lá, quem exerce essa função é Biden.

Bonner explicou por que segurava tripé. Além dos posts desinformativos, a cena chamou a atenção e virou piada nas redes sociais por um detalhe: o jornalista segurava um tripé enquanto aguardava a autorização para entrar na Casa Branca (aqui, aqui e aqui). No perfil oficial do Jornal Nacional no Instagram (aqui), o âncora explicou: "Não costumo aparecer com esse equipamento na mão, mas é que vamos fazer uma gravação agora dentro da Casa Branca" (aqui e abaixo).

Jornal Nacional fez cobertura especial das eleições nos EUA. O telejornal da Globo exibiu uma série especial sobre a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris. Bonner conduziu a cobertura direto da cidade de Washington (aqui).