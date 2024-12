Posts simulam anúncio do Mercado Livre para aplicar golpe

Reclame Aqui acumula queixas de clientes lesados. As reclamações no Reclame Aqui são dispersas (aqui), mas mostram como funciona o golpe. Um consumidor relatou ter feito um PIX de R$ 62,81 para a obtenção de um micro-ondas Brastemp 38 litros de Inox com 95% de desconto (aqui). O produto custa entre R$ 1.079 e 1.726,92, segundo um comparativo feito em 14 lojas diferentes (aqui). Outro consumidor disse que pagou R$ 96 por um celular da Samsung com 95% de desconto (aqui).

Em resposta, o Mercado Livre disse que não foi encontrado registro da compra citada. "Informamos que as nossas negociações são feitas única e exclusivamente dentro da plataforma e qualquer anúncio que induza a realizar transações fora da plataforma é falso e não foi promovido por nós. (...) Como essa transação foi feita por um link que não é de nossa plataforma, não conseguimos cobrir ou rastrear os valores pagos", disse a plataforma de vendas. Já outro cliente (aqui) disse que viu anúncios no YouTube, clicou no Saiba Mais e girou a roleta, obtendo um suposto desconto de 95% para uma geladeira. Porém, nunca recebeu o pedido. A Pague Safe —intermediária da negociação— respondeu à reclamação e, em uma segunda mensagem, informou que foi feito o reembolso.

710 anúncios foram criados na Meta. A Biblioteca de Anúncios da Meta —dona das marcas Instagram e Facebook— acumula cerca de 710 anúncios com a descrição "roleta premiada" e "Mercado Livre" (aqui). Desses, a maioria já está inativo, mas 83 continuam no ar (aqui). Os anúncios ainda ativos foram criados a partir do dia 1º de dezembro.

Golpe semelhante circula desde a metade do ano. Em julho deste ano, UOL Confere mostrou (aqui) que se tratava de um golpe uma falsa promoção de celulares Poco X5, da marca Xiaomi, que estavam sendo supostamente vendidos por R$ 96,90. Nas postagens, os criminosos usavam o nome do Mercado Livre e até imagens do apresentador Ratinho, que foi alterado por inteligência artificial.

Viralização. Uma postagem com o golpe que circula no Facebook já acumulava nesta quinta-feira (5) com mais de 70 mil visualizações, 113 curtidas e 28 comentários.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).