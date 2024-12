É falso que piloto de avião em que estava Teori Zavascki foi morto a tiros

É falso que o piloto do avião em que estava o ministro do STF Teori Zavascki, quando aconteceu o acidente em 2017, tenha sido morto a tiros dentro da aeronave. Publicações com tom conspiratório afirmam que os "EUA de Donald Trump" teriam provas sobre essa hipótese.

As investigações do MPF e da Polícia Federal concluíram que o acidente foi causado por desorientação espacial do piloto diante do mau tempo em Paraty (RJ). Os áudios da cabine corroboraram a tese.

O que diz o post

Uma publicação em tom conspiratório é compartilhada com o seguinte texto: "EUA de Trump possui provas que piloto do avião que caiu no mar com Teori Zavascki, foi assassinado a tiros dentro do próprio avião e, assassino teria saltado de paraquedas e resgatado no oceano por comparsas. No momento que foi atingido pelos tiros, o piloto conversava com a torre de controle. O exame de necropsia do piloto foi refeito por três vezes e todos esses laudos, além do áudio onde pode-se ouvir os tiros, também estão em poder dos EUA".