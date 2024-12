Vídeo de mulher falando do filho após polêmica por assento em voo é sátira

Abaixo, há o vídeo de uma mulher, identificada como se fosse a mãe da criança: "Não sei se peço desculpas ao meu filho, porque não consegui tirar a moça de lá, ou se... Não sei. Só o que eu quero dizer é: moça, da próxima vez, seja um pouco mais humana. Ceda seu lugar para uma criança".

Por que é falso

Vídeo não é da mãe da criança envolvida em polêmica. Em uma busca no Google (aqui), é possível encontrar uma reportagem exibida no domingo (8) pelo programa Fantástico, da TV Globo, na qual há uma entrevista com a mãe do garoto (aqui, aqui e aqui), que disse ter sofrido ameaças após o caso. Ela se chama Aline Rizzo (abaixo) e não é a mesma pessoa que aparece nos posts enganosos.

Imagem: Reprodução/Fantástico/TV Globo

Perfil humorístico publicou vídeo compartilhado por posts desinformativos. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que o conteúdo foi postado originalmente no TikTok pela produtora de conteúdo humorístico Juju Gil (aqui e abaixo). Na descrição, ela define seu perfil como "Sátiras do meu, do seu e do nosso dia a dia!". A autora ainda diz tratar-se de uma peça satírica ao utilizar as hashtags #humortiktok e #humor.