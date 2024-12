Lula não disse que se tratou pelo SUS; ele comentava caso de amigo

O que diz o post

Vídeo é compartilhado com o seguinte texto "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia na cabeça na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o boletim médico, a cirurgia aconteceu sem intercorrências e o presidente está em recuperação na UTI."

Na gravação, Lula aparece falando: "Fui tratado pelo SUS, e estou orgulhoso pelo tratamento dignificante que eu recebi do nosso SUS. Diga pra ela que eu fui tratado como se fosse tratado, sabe, num país que trata as pessoas como se fossem de primeira classe."

Por que é distorcido

A declaração é de 2023 e Lula falava sobre outra pessoa, e não sobre ele mesmo. No pronunciamento, durante a 17ª Conferência Nacional da Saúde (aqui, aqui e abaixo), realizado em 5 de julho de 2023, o presidente dirigiu-se à ministra da Saúde, Nísia Trindade, para fazer o agradecimento solicitado por um amigo. Lula disse na ocasião: "Eu queria, Nísia, te transmitir um recado. Ontem, estava no Paraná (...) e fiquei sabendo que um grande companheiro nosso, um grande companheiro, esteve... esteve com um problema de saúde. É um companheiro dos mais extraordinário que eu conheço na luta, é o companheiro Baggio, da direção dos sem-terra do Estado do Paraná. Eu liguei para ele, para saber como que ele estava. Ele falou: 'Presidente Lula, diga para a ministra Nísia que eu estava com um problema de saúde, mas fui no médico, eu no hospital e eu fui tratado pelo SUS, e estou orgulhoso pelo tratamento dignificante que eu recebi do nosso SUS. Diga para ela que fui tratado como se fosse tratado, sabe, num país que trata as pessoas como se fossem de primeira classe'. É esse SUS que nós queremos, é esse SUS."