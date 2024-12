É falso que briga por assento em voo da Gol foi ação de marketing do Magalu

À esquerda, ela aparece falando: "Vocês acreditam em tudo, né gente? Pois, saibam que tudo isso foi marketing. Sim, a história do avião, do assento na janela, da mãe e da criança, nada disso foi real. Foi uma ação publicitária planejada pela equipe da Magazine Luiza. Eu fui contratada como parte de uma campanha de fim de ano. E a ideia era criar uma situação que gerasse debates intensos, engajamento e reflexão. Eles colocaram atores disfarçados de passageiros, incluindo a mãe e a filha."

No post também está escrito: "Polêmica do assento do avião era estratégia de marketing". Abaixo dele pode-se ler: "Brincaram com os meus sentimentos".

Por que é falso

Imagens foram manipuladas por IA. A ferramenta TrueMedia apontou evidências de manipulação por inteligência artificial (aqui e abaixo). A imagem mostra indicadores de possível manipulação digital, segundo a ferramenta, pois as características faciais parecem ser ligeiramente artificiais ou suaves, o que é uma característica comum de imagens geradas ou manipuladas por IA.

Vídeo desinformativo usa imagens de ação real. Comparando o vídeo da ação original do Magalu e do post desinformativo, percebe-se que no primeiro os detalhes da blusa são mais perceptíveis e a mesa é enquadrada.