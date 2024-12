Governo não cortou R$ 5 bi de ajuda ao RS; recurso era para compra de arroz

Relatório justifica valor menor ao RS no 5º bimestre. Na página 34 do documento, consta que "a redução acima descrita decorre do movimento combinado de redução das dotações não empenhadas de créditos extraordinários que tiveram perda de eficácia, em observância ao § 2º do art. 56 da LDO-2024, no montante de R$ 6,9 bilhões, e ampliação de dotações, no montante de R$ 2,9 bilhões, por meio de abertura de novos créditos extraordinários". Em outras palavras: embora autorizados, alguns recursos não foram utilizados e voltaram aos cofres públicos, já que não poderiam ser realocados para outras finalidades.

Leilão de arroz foi cancelado após suspeitas de irregularidades. Em 11 de junho, o governo federal anulou o leilão de compra internacional de arroz (aqui) após denúncias de que as empresas vencedoras não seriam do ramo e não tinham capacidade para trazer o produto do exterior (aqui). Houve indícios de que Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, teria conexão com um dos intermediários das empresas vencedoras do leilão (aqui). O escândalo causou a exoneração do secretário (aqui).

