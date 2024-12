É falso que vídeo de Lula caminhando em hospital após cirurgia seja antigo

Outra publicação questiona, em tom conspiratório, a aparência de Lula. "Você médico, me tira uma dúvida: se eu opero a cabeça, duas vezes inclusive, não teria que ter, ao menos, raspado a cabeça?".

Por que é falso

Busca reversa não mostra imagem antes de dezembro de 2024. Uma busca reversa de um frame do vídeo compartilhado no post desinformativo não identifica correspondências disponíveis na internet anteriores a dezembro de 2024 (aqui). A gravação foi divulgada na rede social do presidente no dia 13 de dezembro deste ano (aqui).

Em 2023, presidente não divulgou foto ou vídeo em hospital. Lula passou por uma cirurgia de quadril, por causa de artrose, em 29 de setembro de 2023. Ele também fez uma blefaroplastia, procedimento para retirada de excesso de pele nas pálpebras. Na ocasião, não foi divulgada imagem do presidente no hospital. O procedimento aconteceu na unidade de Brasília do Sírio-Libanês, e não em São Paulo, como desta vez. A primeira imagem de Lula após a cirurgia no quadril foi divulgada em 12 outubro de 2023 (aqui).

Lula está com parte da cabeça raspada e mostrou curativos. Em entrevista ao Fantástico no mesmo dia em que teve alta, no último domingo (15), o presidente tirou o chapéu panamá que usava e mostrou à repórter Sônia Bridi dois curativos na cabeça. Ele está com um lado da cabeça raspado. Veja abaixo: