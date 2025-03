É falso que governo escondeu alta de casos de covid por causa do Carnaval

Em outro post sobre o mesmo assunto, uma narração diz que "o coronavírus voltou e não pode ser divulgado até o fim do carnaval". O vídeo afirma que nas primeira semanas de 2025, "os casos de covid no Brasil aumentaram 151% em relação ao final de 2024 totalizando 57.713 infecções". Em tom conspiratório, o vídeo alega que autoridades estariam escondendo informações sobre isso.

Por que é falso

Casos de Covid em 2025 são menores que no mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 25 de fevereiro foram reportados 130.507 casos e 664 óbitos de covid-19 no país. No mesmo período de 2024, esses números eram maiores: 310.874 casos e 1.536 óbitos (leia aqui).

Aumento de 151% nos diagnósticos entre dezembro e janeiro. É verdade, no entanto, que janeiro registrou o maior número de casos dos últimos dez meses, com 57.713 notificações nas três primeiras semanas do ano. O número representa um aumento de 151% nos diagnósticos da doença em comparação com as três últimas semanas de dezembro, que registraram 23.018 infecções (aqui). Esses dados estão disponíveis em matéria publicada pelo UOL no dia 27 de fevereiro, antes, portanto, do Carnaval.

Covid-19 e outros vírus respiratórios têm caráter cíclico. É esperado um aumento de casos em alguns períodos do ano, principalmente após o surgimento de uma nova variante. Apesar de os números terem subido em janeiro, o cenário está dentro do esperado considerando fatores como novas variantes, sazonalidade incerta do vírus e baixa cobertura vacinal, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

Casos prováveis de dengue estão menores este ano. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde (aqui), os casos prováveis de dengue tiverem aumento entre janeiro (213.722 casos) e fevereiro (273.529 casos), mas o número de casos em fevereiro de 2025 é menor do que o do mesmo período do ano passado, quando foram registrados mais de um milhão de casos prováveis da doença.