É falso que Rubens Paiva era do PCB ou da VPR

Paiva não tinha ligação com a VPR nem com Lamarca. Segundo Jason Tércio, Paiva não tinha relação de proximidade com a Vanguarda Popular Revolucionária ou com o militante guerrilheiro Carlos Lamarca. "Tem documentos do DOI-CODI que cita isso, que diz que o Rubens era da VPR, mas não há absolutamente nenhum fato, nenhum depoimento de nenhuma pessoa que confirme isso", afirma. "É apenas um dos muitos chutes da repressão para confundir e desacreditar o Rubens", diz o biógrafo.

Como Rubens Paiva atuava? Depois de ter o mandato cassado, ele continuou trabalhando como engenheiro. "A militância política dele era essa: uma coisa que ele fazia nas horas vagas dentro das disponibilidades dele e muitas das vezes como um favor de amizade", afirma Tércio.

Por que Rubens Paiva foi preso? O deputado foi preso porque era o destinatário de cartas enviadas por asilados políticos no Chile (aqui). As cartas foram apreendidas com Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro e Marilene de Lima Corona, que foram presas ao retornar de um voo no aeroporto Galeão, no Rio. Paiva foi torturado e morto na sede do DOI-CODI e seus restos mortais nunca foram encontrados.

Suposto autor nega autoria. O texto desinformativo compartilhado no Facebook exibe o nome de "Bráulio Flores" como suposto autor. No Instagram, o coronel do Corpo de Bombeiros de Goiás com o mesmo nome negou que ele seja o autor da mensagem enganosa (veja aqui). "Eu nunca escrevi um texto sobre o deputado Rubens Paiva", afirma o coronel em vídeo.

