Réu do 8/1 morreu após sofrer acidente de trabalho em casa, e não na prisão

Família negou relação entre morte de Éder e período em que ele esteve preso. Em nota (leia abaixo), familiares do caminhoneiro ressaltaram que a morte de Éder não teve qualquer relação com o período no qual ele esteve preso em Brasília: "A causa da morte do cidadão Eder Parecido Jacinto deu-se por motivos de acidente de trabalho, haja vista que o mesmo encontrava-se em casa trabalhando quando fora acometido por tal infortúnio. (...) A causa morte do falecido em nada tem haver [sic] com sua prisão", diz o texto, assinado pelo pai, pela mulher e pelas duas filhas de Éder.

Familiares criticaram propagação de notícias falsas sobre morte de Éder. "A família desautoriza quem quer que seja de propagar informações e imagens do de cujus [expressão em latim usada para substituir o nome do falecido] de forma perniciosa e aproveitadora, com intuito claro e único de auferir engajamento nas redes sociais à custa de disseminação de mentiras e em total desrespeito à família enlutada", completa a nota assinada pela família do caminhoneiro.

Quatro réus do 8/1 já morreram; apenas um na prisão. O empresário Cleriston Pereira da Cunha, de 46 anos, foi o único dos condenados pelos atos antidemocráticos a morrer na Papuda. Ele teve um mal súbito enquanto tomava banho de sol em 20 de novembro de 2023, segundo informações da unidade prisional. Cleriston era acompanhado por uma equipe médica e tomava remédios controlados para hipertensão e diabetes (aqui e aqui). Assim como Éder, os outros dois réus cumpriam liberdade condicional quando morreram. Em 29 de outubro de 2023, Antonio Marques da Silva não resistiu a um acidente de trabalho em Barra do Garças (MT). A causa do óbito foi choque neurogênico e traumatismo crânioencefálico grave (aqui e aqui). Giovanni Carlos dos Santos morreu em 24 de janeiro de 2024 após cair de uma árvore em São José dos Campos (SP) (aqui).

Viralização. Um post no Threads tem mais de 5.100 curtidas e 1.100 compartilhamentos até a tarde de hoje.

