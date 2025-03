É falsa campanha de arrecadação para cirurgia de menino Isaac; é golpe

O que diz o post

Em um vídeo, uma mulher dá detalhes do que teria ocorrido com sua suposta família. Inicialmente ela conta que o marido morreu em um acidente de carro. Logo após, a mulher diz que descobriu que seu filho está com câncer e que precisa fazer uma cirurgia em, no máximo, dois meses.

No vídeo de três minutos a mulher começa dizendo: "Essa foto aí antes de tudo desabar, antes do Isaac perder o pai". Depois de narrar a morte do suposto marido, ela começa a falar do que seriam os sintomas do filho até o diagnóstico. "E quando o médico me chamou para conversar, meu coração já sabia, 'seu filho está com câncer' (...). Os médicos foram claros: essa cirurgia tem que acontecer em no máximo 2 meses, mas a fila do SUS 12 meses". No final, ela pede doações.

Em um dos perfis criados no Facebook, os usuários são levados a clicar em um link da falsa campanha. Nela, um texto detalha que a família seria de Campinas (SP) e que o pai do Isaac teria morrido em um acidente em outubro de 2024. Também é colocado que o Isaac estaria com neuroblastoma de alto risco (estágio 4).

O site criado para o golpe traz um suposto laudo médico do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, assinado pela médica Patrícia Yumi Ladeira Tanaka.

O texto do site diz que o valor da cirurgia é de R$ 273.000, "já incluindo os custos com internações e remédios". No final da página são colocados os valores para doação. Há 12 opções, de R$ 30 a R$ 500. Ao clicar em uma delas, um código de PIX é gerado para pagamento. A transação é intermediada pela Cash Time Pay e, como dado do devedor, consta o nome Deborah Braga.