Lula não disse que vai acabar com o Facebook

É falso que o presidente Lula tenha dito que pretende ou vai acabar com o Facebook no Brasil.

Publicações inserem uma legenda falsa sobre o recorte de um vídeo com a declaração do presidente sobre a decisão da Meta de acabar com a moderação de conteúdo nas redes sociais.

O que diz o post

O recorte de uma reportagem exibida pela Record News com uma declaração do presidente Lula sobre a decisão da Meta de encerrar a moderação de conteúdo em suas plataformas é compartilhada com uma legenda enganosa: "Lula prometeu acabar com Facebook. Lula diz que vai acabar com Facebook".