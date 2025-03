Atriz que venceu Oscar não criticou subsídios estatais para cultura

Filme "Ainda Estou Aqui" não foi financiado pela Lei Rouanet. A produção foi financiada com recursos próprios. A Lei Rouanet contempla apenas "obras cinematográficas de curta e média metragem e filmes documentais" (aqui) de no máximo 70 minutos de duração. O longa-metragem dirigido por Walter Salles possui 136 minutos. Veículos de checagem já fizeram essa verificação (aqui e aqui)

