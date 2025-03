É falso que Trump proibiu Moraes de realizar transferências em 123 países

Por que é falso?

Não há registros oficiais sobre a suposta sanção. Não foi encontrada nenhuma ação de Trump contra Moraes em sites oficiais dos Estado Unidos, como o do Federal Register (aqui) e o da Casa Branca (aqui).

Não há registros na imprensa profissional brasileira ou americana. Buscas não trazem resultados sobre o assunto em veículos do Brasil (aqui) e dos Estados Unidos (aqui).

A empresa de mídia do Trump entrou com uma ação contra Moraes. Alguns comentários do post desinformativo usam uma reportagem da BBC (aqui) como suposta fonte de informação para a publicação enganosa. Mas não há nenhuma citação de que Trump proibiu Moraes de realizar transferências. Na verdade, a reportagem informa que no dia 22 de fevereiro a Trump Media, empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, e a plataforma de vídeos Rumble entraram com uma nova ação na Justiça americana contra o ministro do STF. As duas empresas pedem a concessão de medida cautelar para que não sejam obrigadas a cumprir decisões de Moraes. Em fevereiro, o ministro mandou bloquear o Rumble no Brasil, impôs multa diária de R$ 50 mil e determinou a indicação de um representante da plataforma no país.

Comissão da Câmara nos EUA aprova projeto que pode barrar entrada de Moraes. Em outro caso, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, no mês passado, um projeto de lei que cria um dispositivo chamado "No Censors on our Shores Act" ("Sem Censura em nosso Território", na tradução livre) (aqui). A medida prevê que autoridades estrangeiras que atuarem contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos sejam impedidas de entrar nos Estados Unidos ou possam ser deportados. O documento não menciona Moraes, porém os autores —os deputados republicanos María Elvira Salazar e Darrell Issa— já criticaram as decisões do ministro e se referiram a ele como "aplicador da censura".

Viralização. Um reels no Instagram com o conteúdo desinformativo teve 43 mil visualizações até a tarde de hoje.