Vídeo sobre alerta da OMS para novo coronavírus na China é de 2020

Não há alerta da OMS sobre novo coronavírus. Não foi encontrado nenhum alerta epidemiológico de coronavírus em 2025 dado pela organização (aqui, em inglês).

OMS declarou o fim da emergência internacional em relação a covid-19 em 2023. No dia 30 de janeiro de 2020, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitiu o comunicado classificando o surto do novo coronavírus como uma "Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional". Em 5 de maio de 2023, o diretor declarou o fim da emergência (aqui).

