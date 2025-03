Vídeo de Hang em motociata é de 2022, e não de ato pela anistia em 2025

Bolsonaro participou de motociata em Joinville em 2022. Então candidato à reeleição, Bolsonaro realizou seu último ato de campanha no primeiro turno na cidade catarinense. Ele percorreu algumas ruas do município e levou Jorge Seif, candidato ao Senado e ex-secretário de pesca, na garupa. Ambos estavam sem capacete (aqui e aqui). Horas antes, Bolsonaro havia participado de outra motociata, desta vez em São Paulo. Quem o acompanhou foi o então candidato ao governo Tarcísio de Freitas (aqui e aqui).

Hang não publicou posts sobre ato de Bolsonaro a favor da anistia. Em uma busca pelas redes sociais do empresário (aqui, aqui, aqui e aqui), não há qualquer menção à manifestação convocada pelo ex-presidente no último domingo.

Bolsonaro criticou STF e pediu anistia em ato no RJ. No domingo, em Copacabana, o ex-presidente criticou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, atacou o governo Lula e defendeu a anistia aos réus do 8/1 (aqui). Bolsonaro esperava reunir cerca de 1 milhão de pessoas, mas o público ficou abaixo do esperado (aqui). O Monitor do Debate Público Digital estimou que 18,3 mil pessoas compareceram à manifestação (aqui). O Datafolha apontou cerca de 30 mil manifestantes (aqui). Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro avaliou que 400 mil apoiadores estiveram no local (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tinha mais de 181 mil visualizações e 1.100 curtidas até a tarde desta terça.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e Reuters.