É falso que última agenda oficial do papa antes de infecção foi com Janja

Por que é falso

Papa foi acometido por bronquite antes da visita de Janja. Há registros da imprensa internacional em relação ao papa doente devido a bronquite desde o dia 6 de fevereiro (aqui). Janja se encontrou com o papa no dia 12 de fevereiro, conforme a agenda oficial do pontífice (aqui) e as redes sociais oficiais da primeira-dama (aqui).

Papa participou de outras audiências no mesmo dia que se reuniu com Janja. Além do encontro com a primeira-dama, Francisco também esteve presente em outros eventos, como a Audiência Geral na Sala Paulo 6º, conforme a agência de notícias Vatican News (aqui).

Antes de ser internado, Francisco se encontrou com outras pessoas. No dia 14 de fevereiro, o pontífice foi hospitalizado, mas antes marcou presença em eventos, de acordo com a agenda oficial do Papa (aqui). As conversações com a delegação de Porto Rico (aqui) e depois com o primeiro-ministro da República Eslovaca, Robert Fico, (aqui) ocorreram antes da internação no hospital Agostino Gemelli (aqui).

Papa tem melhorado, diz Vaticano. O boletim médico médico de hoje, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, informa que a condição clínica do papa continua melhorando, a ventilação mecânica não invasiva foi suspensa e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo.

Viralização. No Instagram, um post com conteúdo desinformativo tinha mais de 9.000 curtidas até a tarde de hoje.