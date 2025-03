Frei Gilson não foi alvo de operação da PF; vídeo mostra secretário em MT

Frei Gilson é membro da Igreja Católica e mora em São Paulo. Gilson da Silva Pupo Azevedo, mais conhecido como frei Gilson, é um padre católico e desde os 18 anos faz parte da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, sediado em São Paulo (SP) (aqui). Aos 38, ele se tornou um fenômeno nas redes sociais, com quase 7 milhões de inscritos no YouTube (aqui) e 8 milhões de seguidores no Instagram (aqui). Cantor, ele tem cerca de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify (aqui).

Padre virou motivo de discussão entre direita e esquerda. Em suas pregações, frei Gilson exibe um discurso conservador, o que o fez se tornar alvo de disputas políticas (aqui). O bolsonarismo tenta se associar ao religioso apegando-se à defesa dos valores cristãos e alega que ele é vítima de perseguição dos "esquerdistas". Já internautas de esquerda criticaram alguns posicionamentos dele, como ao corroborar a submissão da mulher em relação ao homem (aqui). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o chamou de "fenômeno em oração" e disse que o frei "cada vez mais vem sendo atacado pela esquerda (aqui e abaixo).

- Frei Gilson ( @FreiGilsonCMES ) cada vez mais se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador. Por isso, cada vez mais, vem sendo atacado pela esquerda.



- A fé cristã nunca se curvou à perseguição e não será diferente agora. Minha? pic.twitter.com/tftnr35Z5T -- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2025

