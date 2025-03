Posts distorcem reportagem do UOL sobre programa Pé-de-Meia

O que diz o post

Em um vídeo, um homem usa informações da reportagem do UOL sobre a falta de dados sobre os municípios dos beneficiários do programa Pé-de-Meia para dizer de forma enganosa que haveria "4 milhões de estudantes-fantasmas recebendo o Pé-de-Meia".

"O MEC diz que não sabe onde estão esses 4 milhões de estudantes-fantasmas que estão recebendo o Pé-de-Meia", afirma o homem.

Por que é distorcido

Reportagem do UOL não fala em "estudantes-fantasmas". O texto publicada no dia 25 de fevereiro de 2025 com o título "MEC diz ignorar onde estão alunos do Pé-de-Meia, propagandeado por Lula" não diz que o programa paga alunos que não existem. A reportagem aponta a falta de informação sobre os municípios onde residem os estudantes que recebem o benefício. Um pedido de informação havia sido feito pelos repórteres via LAI (Lei de Acesso à Informação). O UOL solicitou a quantidade de alunos que receberam os valores separados por município. O MEC (Ministério da Educação) e Caixa Econômica Federal disseram não saber a quantia tampouco os nomes dos estudantes que recebem os valores em cada cidade do país. A CGU (Controladoria-Geral da União) negou o recurso da reportagem para obter as informações.

Site do MEC foi atualizado após a reportagem. No dia 26 de fevereiro de 2025, dia seguinte à publicação do texto do UOL, o site do Ministério da Educação foi atualizado com 27 planilhas com data de fevereiro de 2025 contendo informações como nome do aluno beneficiário ou responsável legal —caso tenha menos de 18 anos—, CPF, município, unidade federativa e valor recebido (aqui).