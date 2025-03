Isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 ainda precisa ser aprovada

No dia 18, governo encaminhou proposta. Lula participou da entrevista coletiva em que o governo federal apresentou a proposta que foi encaminhada ao Congresso que prevê a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês e estabelece um desconto aos rendimentos de até R$ 7.000 (aqui e aqui).

A isenção entrará em vigor em 2026 apenas com a aprovação do Congresso. No parlamento, o texto apresentado pelo governo federal pode sofrer alterações propostas pelos deputados e senadores. Com o aval dos parlamentares, a proposta é enviada para a sanção do presidente Lula. A expectativa é de que o texto seja aprovado até dezembro para começar a valer em 2026 (aqui e aqui).

