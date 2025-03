Musk não revelou ter localizado transações milionárias de Moraes nos EUA

Multa imposta por Moraes ao X foi de R$ 8 milhões, não de dólares. Em um momento do vídeo, a narração enganosa diz que o valor movimentado por Moraes seria o mesmo valor da multa aplicada pelo magistrado à rede social de Musk, o que não é verdade. O valor da multa ao X é de R$ 8 milhões, e não de U$ 8 milhões, como alega o vídeo.

Motivo da multa foi a recusa da empresa em fornecer dados sobre conta do blogueiro Allan dos Santos. Em julho do ano passado, Moraes havia determinado o bloqueio do perfil e o fornecimento dos dados da conta. A empresa fez o bloqueio, mas recorreu da decisão que pedia os dados. Em fevereiro, o X anunciou que pagaria a multa. Na semana passada, o ministro voltou a determinar que o X e a Meta enviem dados dos perfis de Allan dos Santos à PF. O blogueiro está proibido de criar novos perfis nas redes sociais, e é alvo de duas ordens de prisão. Allan dos Santos está foragido nos Estados Unidos.

Outra desinformação similar foi desmentida. No início do mês, outro conteúdo desinformativo sobre supostos imóveis do ministro nos EUA foi verificado pelo UOL Confere (leia aqui). Os posts falsos alegavam que Musk havia dito que Moraes era dono de mansões nos EUA. No X, o bilionário questionou um usuário se o ministor teria propriedades no país, mas não citou supostas mansões. Além disso, ao UOL, o STF desmentiu a alegação. A assessoria de imprensa da corte disse que o ministro "não tem e nunca teve bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos".

Viralização. Um post no Instagram com o conteúdo desinformativo registrava mais de 4.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.