Vídeo mostra visita do papa ao Timor Leste em 2024, não protesto na Turquia

Texto que acompanha a publicação associa a cena aos acontecimentos recentes na Turquia. "Grandes protestos eclodiram em Istambul após a prisão de Ekrem Imamoglu, prefeito da cidade e principal rival político do presidente Recep Tayyip Erdogan".

Por que é falso

Vídeo mostra visita do papa ao Timor Leste em 2024. Em uma busca reversa, verifica-se que as imagens originais foram gravadas em setembro do ano passado (aqui). As cenas registram a passagem do papa Francisco pelo país asiático. A visita do pontífice fez parte da Jornada Apostólica, realizada entre 2 e 13 de setembro e que também incluiu viagens para Papua Nova Guiné, Indonésia e Cingapura (aqui e aqui, em inglês). Um vídeo com conteúdo semelhante, mas de outro ângulo, mostra a mesma cena (aqui, em indonésio, e abaixo).

Rakyat bersatu, tak bisa dihitung!



Lautan manusia memenuhi jalanan di Kota Dili, usai misa akbar bersama Paus Fransiskus. pic.twitter.com/yyqnEKUuLz -- Komunitas Katolik Garis Lucu (@KatolikG) September 10, 2024

Cenas foram gravadas em Dili, e não em Istambul. Uma busca no Google Street View (aqui e abaixo) comprova que as imagens foram gravadas em Dili, capital do Timor Leste, e não em Istambul, como afirmam os posts enganosos. Um desenho do papa Francisco em um muro permite concluir que os vídeos são do mesmo local (abaixo).