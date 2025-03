Trump não elogiou Lula nem negou dar asilo a Bolsonaro

Não há registro de que Trump falou de Lula ou Bolsonaro recentemente. O UOL Confere pesquisou o site da Casa Branca (aqui e aqui) e o perfil de Trump no X (antigo Twitter) (aqui e aqui) e não encontrou qualquer menção recente feita pelo presidente dos EUA sobre Lula ou Bolsonaro, ainda mais com o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas.

Imprensa dos EUA não deu destaque a Lula ou a supostas falas de Trump. Em uma busca no Google (aqui), não há qualquer menção tanto na imprensa norte-americana como na brasileira sobre as supostas declarações de Trump a respeito de Lula e Bolsonaro.

Trump conhece Bolsonaro. Há uma série de encontros registrados entre os dois, contrariando o argumento usado pelos posts desinformativos de que Trump não conhece Bolsonaro. Um deles aconteceu na própria cúpula do G20 em 2019 no Japão (aqui e abaixo). Na ocasião, Trump chamou o então presidente do Brasil de "homem especial" (aqui). Em 2020, Bolsonaro participou de um jantar com Trump na Casa Branca (aqui).

Na reunião com o Presidente @realDonaldTrump, retomamos assuntos tratados na visita a Washington e introduzimos a idéia de um acordo de livre comércio para fortalecer ainda mais nossa parceria econômica. Trabalhando juntos, Brasil e EUA podem ter impacto muito positivo no mundo. pic.twitter.com/lJoeKXrqTv -- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2019

Governo Trump trava guerra tarifária contra o Brasil. Diferentemente do que dizem as peças desinformativas, Trump não se mostra tão disposto a fortalecer as relações comerciais com o Brasil. O presidente dos EUA anunciou uma taxação de 25% sobre a importação de aço e alumínio, afetando diretamente as exportações brasileiras (aqui). Lula rebateu e disse que haverá reciprocidade do Brasil em taxar produtos para os EUA (aqui). Desde então, membros dos dois governos conversam sobre as taxações e tentam chegar a um acordo (aqui).

Viralização. Até hoje, um post no Threads tinha mais de 1.300 curtidas e 2.100 compartilhamentos.