Vídeo satírico de ator sobre Lei Rouanet circula fora de contexto

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

Um vídeo satírico do ator Bemvindo Sequeira em que ele diz que está viajando na Espanha com dinheiro da Lei Rouanet é compartilhado fora de contexto. "Para nós, que temos la plata [o dinheiro] da Lei Rouanet, a maravilha é isso aqui. Olha o sul da Espanha, no Mediterrâneo. Camarada Lula, muito obrigado", diz o autor no vídeo humorístico.

Nos comentários do post verificado no Facebook, usuários indicam acreditar que o conteúdo é verdadeiro: "não tem vergonha na cara. Usufruindo do nosso dinheiro, dos impostos pagos com o suor do povo brasileiro". "Essa é a decadência da classe artística do Brasil, tentando a todo custo defender esse governo corrupto", escreveu uma pessoa. "Atores decadente vivendo as custas do povo trabalhador. Fora PT", opina outra.

Por que é distorcido

Vídeo é satírico. É possível perceber no perfil do ator Bemvindo Sequeira no Instagram (aqui) e em seu canal no Youtube (aqui) que ele usa hashtags para sinalizar que se trata de conteúdo humorístico. Ao UOL Confere, o ator disse que todos os vídeos em que se refere à Lei Rouanet são satíricos.