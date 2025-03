É falsa mensagem sobre sorteio conjunto da Vivo e da Claro que dá prêmios

Por que é falso

Promoção não existe. Ao UOL Confere, as assessorias de imprensa da Claro e da Vivo afirmam que as mensagens sobre a suposta promoção são falsas.

Claro diz tratar-se de fraude. "A Claro reforça que a mensagem é falsa e não há qualquer ação promocional em conjunto com outras operadoras de telecomunicações. Tentativas de fraudes infelizmente são uma realidade em nosso país e é relativamente comum que fraudadores tentem se passar por fornecedores de serviços em geral. A Claro orienta que o cliente fique atento a ligações, e-mail ou SMS fraudulentos com promoções de recargas, ofertas de descontos, premiações, pedidos de empréstimo ou qualquer outra situação muito vantajosa. O cliente não deve fornecer seus dados pessoais e nem clicar em links suspeitos. A empresa presta orientações a seus clientes para que a identificação de possíveis golpes seja facilitada por meio de recomendações no site https://www.claro.com.br/seguranca. Em caso de qualquer dúvida, a central de relacionamento está à disposição pelo telefone 10621. O funcionamento é 24h e a ligação gratuita".

Vivo fala em golpe e reforça o uso dos canais oficiais. "A informação veiculada é falsa. A Vivo informa que mantém uma página em seu site com orientações sobre golpes e esclarecimentos de procedimentos, com o objetivo de alertar os usuários de internet e de serviços digitais sobre tentativas de fraude que possam ocorrer no ambiente digital. Além disso, a página oferece informações sobre os cuidados que devem ser adotados para evitar golpes e problemas decorrentes dessas fraudes. E, em caso de dúvidas, o cliente deve procurar a Vivo através dos números *8486 ou 10315".

Não foi possível identificar quem são os supostos ganhadores que aparecem nos vídeos encaminhados nas mensagens.

